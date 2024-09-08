Az Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.09.2024 16:41

Vietnam'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e çıktı

Vietnam'ın kuzeyini etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 14'e, yaralıların sayısı 187'ye yükseldi, kayıp 13 kişi aranıyor.

Vietnam'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e çıktı
[Fotograf: Reuters]

Vietnam basınındaki haberlere göre, Yagi Tayfunu nedeniyle ülkenin kuzeyindeki kıyı kentlerinden 50 binden fazla kişi tahliye edildi.

Yetkililer, tayfunun sebep olduğu afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e, yaralıların sayısının 187'ye çıktığını açıkladı.

Quang Ninh eyaletinde çoğunluğu balıkçılara ait 25 tekne, büyük dalgalar ve şiddetli rüzgarlar sebebiyle alabora oldu. Suda kaybolan 13 balıkçıyı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çok sayıda trafo ve iletişim hattına zarar veren tayfunun etkili olduğu bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi.

Tayfun, 3 bin 400'den fazla ev ile binlerce dönüm tarım arazisine de hasar verdi.

Vietnam yönetimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde yardım ve kurtarma operasyonları yürütmek üzere binlerce askeri personel görevlendirdi.

Dün, Çin'in Haynan eyaletini vuran tayfunun 4 kişinin ölümüne, 95 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirilmişti.

Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin yol açtığı şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu.

ETİKETLER
Vietnam
Sıradaki Haber
Şehit Ayşe Ezgi Eygi'nin son anlarına tanıklık eden İtalyan aktivist konuştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:29
Kurtulmuş'tan 'Narin' için taziye mesajı: Adaletin tecellisinin takipçisi olacağız
18:02
İş ortamının kapasitesi "yapısal adımlar" ve "dijital dönüşüm" ile geliştirilecek
17:43
Boeing, 33 bin işçinin greviyle karşı karşıya kalmamak için sendikayla anlaştı
17:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin’i katledenlerin mutlaka hesap vermesini sağlayacağız
17:42
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl sonunda 264 milyar dolar ihracat bekliyoruz
16:56
Sudan'daki savaş nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde su sıkıntısı
İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde su sıkıntısı
FOTO FOKUS
İstanbul'da yağış kazaları beraberinde getirdi
İstanbul'da yağış kazaları beraberinde getirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ