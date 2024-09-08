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Dünya
AA 08.09.2024 14:31

Soykırımcı İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 972'ye çıktı

​​​​​​​İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 972'ye yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 972'ye çıktı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 338 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 33 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 145 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bin 972'ye, yaralı sayısı da 94 bin 761'e çıktı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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