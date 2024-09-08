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Gündem
TRT Haber 08.09.2024 19:39

Kabine bugün toplanıyor: İşte gündem maddeleri...

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Ekonomi başlığında, orta vadeli program değerlendirilecek. Dış politikada öncelikli gündem ise İsrail'in Gazze'deki katliamı olacak.

Kabine bugün toplanıyor: İşte gündem maddeleri...
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ekonomideki gelişmeler, İsrail'in 11 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam, kararlılıkla devam eden terörle mücadele operasyonları...

Önemli başlıklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısının gündeminde yer alacak.

Ekonomide OVP masada 

Beştepe'deki toplantıda öne çıkan başlık ekonomi olacak. 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program kapsamında ekonomideki 3 yıllık hedefler değerlendirilecek.

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası görüşülecek. Ayrıca, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

Kabine'nin dış politika gündemi Gazze

Dış politikada, Gazze başta olmak üzere orta doğudaki gelişmeler ele alınacak.
İsrail'in 11 aydır devam eden katliamının durdurulması için ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum değerlendirilecek.
Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda devam eden çalışmalar gözden geçirilecek.

TSK ve MİT'in başarılı terörle mücadele operasyonları ele alınacak

Kabine Toplantısı'nda terörle mücadeleye de mercek tutulacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek.

Türk silahlı Kuvvetleri'nin yanısıra, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonları ele alınacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ekonomik Düzenlemeler Gazze Recep Tayyip Erdoğan Terörle Mücadele
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