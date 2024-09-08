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Gündem
TRT Haber 08.09.2024 17:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin’i katledenlerin mutlaka hesap vermesini sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu sabah na’şına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin’i katledenlerin mutlaka hesap vermesini sağlayacağız

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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"Adli sürecin bizzat takipçisi olacağım"

Narin'e Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok.

Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık.

Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız.

Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum."

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