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Gündem
AA 08.09.2024 21:17

İçişleri Bakanlığı'nda Narin'in öldürülmesinin de değerlendirildiği güvenlik toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesi olayının da değerlendirildiği güvenlik toplantısının yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nda Narin'in öldürülmesinin de değerlendirildiği güvenlik toplantısı

Bakan Yerlikaya, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirdikleri güvenlik toplantısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Güvenlik toplantımızda, başta Narin kızımızın öldürülmesi olayının değerlendirilmesi olmak üzere narkotik ve asayiş suçları ana gündem maddelerimizi oluşturuyor. Örgütlü ya da bireysel suç işleyenlerle, masum insanların canlarına kastedenlerle, çocuklarımıza dokunanlarla, terör örgütleri ve işbirlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz."

 

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İçişleri Bakanlığı Diyarbakır Ali Yerlikaya
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