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TRT Haber 23.12.2023 20:40

Şehit askerler için taziye mesajları

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirildi. Şehit askerler için taziye mesajları art arda geldi.

Şehit askerler için taziye mesajları

Siyasiler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün aldığımız acı haberin ardından bugün bir kez daha kahrolduk. Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan altı askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehitler için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehitler için başsağlığı mesajı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mesajında, "Dün akşam yüreğimize düşen ateşe bugün bir kor daha eklendi ve maalesef bir acı haber daha aldık. Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde askerlerimize yapılan saldırıda 6 kahraman Mehmetçiğimizi daha teröre şehit verdik." ifadelerini kullandı.

Şehit askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Akşener, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bugün 85 milyon Türk milleti olarak yaralıyız ama yaramızı deşmeye çalışan hainlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya da kararlıyız. Duyması gereken kim varsa duysun, varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Cevdet Yılmaz şehitler için taziye mesajı yayımladı
Cevdet Yılmaz şehitler için taziye mesajı yayımladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da şehit olan kahraman askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine sabır dileyerek, "Rabb'im sınırlarımızda teröre karşı mücadele eden tüm vatan evlatlarımızı bizlere bağışlasın." mesajını paylaştı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi. Yaralı askere de acil şifa dileklerinde bulunan Davutoğlu, "Şehitlerimizin mekanları cennet, ruhları şad olsun." ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere rahmet diledi. Erbakan, "Hain terör saldırılarını lanetliyorum" dedi.

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