Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından şehit askerler için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Terörle mücadelemiz kapsamında yürütülen operasyonlarda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Terörle mücadelemiz kapsamında yürütülen operasyonlarda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.



Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/tVM4bfBodk — Fuat Oktay (@fuatoktay) December 9, 2021

"Milletimizin başı sağolsun"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinden ve İdlib’den gelen acı haberler yüreğimizi yaktı. Şehadete erişen 4 kahramanımıza Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinden ve İdlib’den gelen acı haberler yüreğimizi yaktı.



Şehadete erişen 4 kahramanımıza Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine sabırlar diliyorum.



Milletimizin başı sağolsun. pic.twitter.com/X1iBmrbAlI — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 9, 2021

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Mehmetçiğimiz Uzman Çavuş Emre Ceylan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Mehmetçiğimiz Uzman Çavuş Emre Ceylan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/K5CijFiW5c — Derya Yanık (@deryayanikashb) December 9, 2021

"Mekanları cennet olsun"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından bassağlığı mesajı yayımladı.

Pakdemirli, mesajında şunları söyledi:

"Kuzey Irak’ta Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde hain saldırıda şehit olan 3 kahraman askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun."



