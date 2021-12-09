Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 15:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: 3 bin 250 polisimiz Dünya Kupası'nda görev alacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3 bini çevik kuvvet olmak üzere toplam 3 bin 250 polisimiz Katar'daki Dünya Kupası'nda görev alacak" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi 3. Aşama Kapanış Toplantısı sonrası açıklama yaptı.
"Macaristan'ın 2 kapısında Türk polisi duracak"
Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
"Sırbistan'ın gümrük kapılarında Türk polisinin durmasına ilişkin görevi 2 yıldır gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde Macaristan ile de yapılacak. Macaristan'ın 3 kapısı var, 2 kapısında Türk polisi duracak. İlk aşamada 26 polis görev alacak.
3 bini çevik kuvvet olmak üzere toplam 3 bin 250 polisimiz Katar'daki Dünya Kupası'nda görev alacak."
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Macaristan Süleyman Soylu
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