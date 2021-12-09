İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi 3. Aşama Kapanış Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

"Macaristan'ın 2 kapısında Türk polisi duracak"

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Sırbistan'ın gümrük kapılarında Türk polisinin durmasına ilişkin görevi 2 yıldır gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde Macaristan ile de yapılacak. Macaristan'ın 3 kapısı var, 2 kapısında Türk polisi duracak. İlk aşamada 26 polis görev alacak.

3 bini çevik kuvvet olmak üzere toplam 3 bin 250 polisimiz Katar'daki Dünya Kupası'nda görev alacak."