Engellilerin sosyal hayata daha fazla entegrasyonu için yeni politikalar konuşuldu.

Eğitimden istihdama kadar birçok başlık görüşüldü.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı “Engelsiz Yenilikçi Politikalar Çalıştayı” düzenledi.

Çalıştaya bakan yardımcıları, engelliler, alanında uzman akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Engelliler için gelecekte atılması planlanan adımlar değerlendirildi.

Çalıştayda alınan kararlar kayıt altına alındı. Hazırlanan raporlar bakanlıklarla istişare edilecek.