Van'ın Gürpınar ilçesi Yalınca Mahallesi'nde, gece saatlerinde Şahnaz Taşar'ın doğum sancıları başladı. Taşar'ın yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. Van'dan yola çıkan sağlıkçılar, kardan dolayı ilerleyemeyince devreye giren UMKE ekipleri, hastaya yaklaşık 6 saat sonra ulaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Mahir bebek ekipler gelmeden dünyaya geldi

Ekipler, mahalleye vardığında doğumun gerçekleştiği tespit edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi evinde yaptığı Şahnaz Taşar ile erkek bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Bebeklerine "Mahir" ismini veren Taşar ailesi, sağlık ekiplerine teşekkür etti.