Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 10:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sedat Peker için kırmızı bülten kararı
Interpol, yurt dışındaki firari Sedat Peker hakkında 194 ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkardı. 1 Şubat 2022 tarihinde çıkarılan kırmızı bülten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi.
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'nın (Interpol), Türkiye'nin talebini kabul ederek, organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında "kırmızı bülten" çıkardı.
Karar, İstanbul ve Bursa Başsavcılığı'na bildirdi.
Etiketler: İnterpol Son Dakika
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