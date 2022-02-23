Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, Guyana Milli Günü'nü kutladı
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Guyana Milli Günü'nü kutladı. Şentop, "Guyana Milli Günü dolayısıyla dost Guyana halkını şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adına tebrik ederim" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Guyana Ulusal Meclisi Başkanı Manzoor Nadir'e Milli Gün dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi.
Şentop, mektubunda şunları kaydetti:
"Guyana Milli Günü dolayısıyla dost Guyana halkını şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adına tebrik ederim. Türkiye, Guyana ile ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem atfetmektedir. Parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz ikili ilişkilerimizin zenginleştirilmesine olumlu katkılar sağlayacaktır. Milli Gününüzü bir kez daha kutlarken zatıalinize ve şahsınızda Guyana Ulusal Meclisinin değerli üyelerine sağlık ve başarı dileklerimi iletirim."
Etiketler: TBMM Mustafa Şentop
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