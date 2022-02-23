Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretine eşlik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Sidiki Kaba ile görüşme gerçekleştirdi.

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunan bakanlar Akar ve Kaba, Askeri Çerçeve Anlaşması'na imza attı.