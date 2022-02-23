Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye ile Senegal arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Sidiki Kaba, iki ülke arasında Askeri Çerçeve Anlaşması'nı imzaladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretine eşlik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Sidiki Kaba ile görüşme gerçekleştirdi.
İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunan bakanlar Akar ve Kaba, Askeri Çerçeve Anlaşması'na imza attı.
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın Senegal ziyaretine eşlik eden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Sidiki Kaba ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Askerî Çerçeve Anlaşması imzalandı.https://t.co/g1qhHr6igh#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/48pMDQbU6y— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 23, 2022
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı Senegal
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