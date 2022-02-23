Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Senegal ziyareti sırasında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

İki lider Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını ele aldı. Erdoğan, Zelenskiy'e Rusya'nın aldığı bu kararın kabul edilmez olduğunu söyledi.

Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını kaydeden Erdoğan, diplomasi vurgusu yaptı.

Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Zelenskiy de görüşmenin ardından bir açıklama yaparak şükranlarını iletti. Zelenskiy Türkiye, Ukrayna, Almanya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ile ortak zirve girişimine verilen destek için teşekkür etti.

"Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz"

Konuyla ilgili ilk değerlendirmesini uçakta gazetecilere yapan Erdoğan, "Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararının Minsk anlaşmalarına aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz." dedi.

"Biz de bu tedbirlerimizi zaten alıyoruz, aldık"

Erdoğan'a, bölgede olası bir savaşın Türkiye için ne ölçüde tehdit oluşturacağı soruldu.

Türkiye'nin aynı zamanda Karadeniz ülkesi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Karadeniz ülkesi olmamız nedeniyle birçok tedbir paketinin oluşturulması şart. Biz de bu tedbirlerimizi zaten alıyoruz, aldık. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Karadeniz ülkesi olmanın bize yüklediği sorumlulukları bir kenara bırakamayız. Bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, Gine-Bissau ziyaretini erteledi

Cumhurbaşkanı, son gelişmelerin ardından Afrika turunun son ayağı olan Gine-Bissau ziyaretini erteleyerek yurda döndü.

Erdoğan'ın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesine katılması bekleniyor.