Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sürecini Meclis kararı ile olmazsa, Cumhurbaşkanı kararı ile başlatacağını açıkladı.

Buna göre seçim takvimi 60 gün önce yani Mart ayında başlayacak. Resmi kararın alınmasının ardından seçime ittifak ile girecek partiler, YSK'ya ittifak protokollerini teslim edecek.

Seçim takvimi nasıl işleyecek?

Milletvekili aday adayı olmak isteyen memurlar da seçim kararıyla 7 gün içinde istifa etmek zorunda.

Olası takvime göre, YSK, 21 Mart’tan itibaren cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alacak.

3 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı aday listeleri YSK tarafından kesinleştirilecek. 8 Nisan'da ise milletvekili aday listelerinin YSK'ya verilmesi öngörülüyor.

Yurt dışında 2023 seçimleri

Yüksek Seçim Kurulu'nda yurt dışı seçmenle ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın görüşünü alınacak.

Hangi ülkelerde kaç sandık kurulacağı ve oy verme günleri belirlenecek. Bazı temsilciliklerde oy verme günü 3 gün bazı temsilciliklerde 1 haftayı bulabilecek.

Bu süreçte seçmen listeleri de askıya çıkarılacak. İtirazlar incelenecek. Nisan ayının ortasında da Resmi Gazete'de aday listelerinin yayımlanmasıyla propaganda dönemi başlayacak.