Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaib Kandili dolayısıyla Türkiye genelinde vatandaşlar, birçok camide namaz kılıp dua etti.

İstanbul

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Eminönü Yeni Cami, Taksim Camii ve Çamlıca Camii'nde program düzenlendi.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Program kapsamında okunan Mevlid-i Şerif'e ve ilahilere eşlik eden müminler, üç ayların müjdecisi Regaib Kandili'ni yatsı namazına kadar dualarla idrak etti.

Ankara

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç aylar''ın başlangıcını simgeleyen Regaib Kandili, Ankara'da camilerde idrak edildi.

Kocatepe Camii ve Hacı Bayram Camii'nde program düzenlendi.

İzmir

İzmir'de de Regaib Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi. İl Müftüsü Salih Sezik, Hisar Camii'nde düzenlenen kandil programına katıldı.

Sezik, verdiği vaazda "Bu geceye Regaib adının verilmesinin sebebi, Allah'ın affının ve rahmetinin kulları üzerine bol bol yağacağı, günahların bağışlanacağı gece olmasından dolayıdır" dedi.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, Mevlid-i Şerif okundu ve ilahiler seslendirildi. Kandil programına katılanlar da dua etti.

Bursa

Bursa'nın Harmancık ilçesinde üç ayların başlangıcı kabul edilen Regaib Kandili dolayısıyla Merkez Camii'nde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, cemaate kandil simidi ikramında bulundu.

Balıkesir

Balıkesir'de de Regaib Kandili dolayısıyla Zağnos Paşa Camii'nde mevlit programı gerçekleştirildi.

Kur'an tilaveti ile başlayan programda ilahiler okunup dualar edildi. Programda camide yer bulamayanlar avluda namazlarını kılabildi.

Cami çıkışında cemaate lokum ikramında bulunuldu.

Sakarya

Sakarya'da vatandaşlar, akşam namazıyla beraber camilere gelerek ibadet etti.

Cemaat, kent merkezindeki tarihi Orhan Gazi Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit dinledi.

Kocaeli

Kocaeli'de vatandaşlar, tarihi Orhan, Fevziye ve Yeni Cuma camilerinde kandil dolayısıyla düzenlenen programlara ilgi gösterdi.

Yeni Cuma Camii'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Düzce

Regaib Kandili dolayısıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesinde program düzenlendi.

İlçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camii'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.

Bolu

Bolu’da Regaib Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı. Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Tarihi Yıldırım Bayezid Merkez Camii'ne gelenler, namaz kılıp dua etti. Yatsı namazı öncesinde Bolu Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu sohbet yaptı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Malatya

Malatya'da tarihi Hacı Yusuf Taş Camii'nde Regaib Kandili nedeniyle Hacı Yusuf Taş Camii İmamı Mehmet Şentürk ve İbrahim Furkan Varol ile Söğütlü Camii Müezzini İbrahim Furkan Varol, Kur'an-ı Kerim okudu.

Battalgazi Müftülüğü Vaizi Harun Zorlu'nun vaazının ardından vatandaşlar namaza durdu.

Darende ilçesinde ise Somuncu Baba Camii ve Külliyesinde Kur'an-ı Kerim ile mevlit okundu.

Hulusi Efendi Vakfı tarafından namaz çıkışı vatandaşlara, "Somuncu Baba Sebil Ekmeği" dağıtıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Regaib Kandili dolayısıyla vatandaşlar, özellikle Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan kentte vatandaşlar, yatsı namazı öncesi Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret etti.

Vatandaşlar, camilerde yatsı namazını kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Namazın ardından Dergah Camii'nde Şanlıurfa Müftülüğünce mevlit okutuldu.

Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.

Namaz sonrası cemaate ikramda bulunuldu.

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray

Konya'da İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. Camilerde saf tutan cemaat namaz kılıp dua etti.

Müminler Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin, Aziziye başta olmak üzere tüm camiler ile Mevlana Müzesi'nde kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Selimiye Camii'nin önünde de cemaate salep ve kandil simidi dağıtıldı.

Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da da Regaib Kandili idrak edildi.

Kentlerde camiler önünde cemaate ikramlarda bulunuldu.