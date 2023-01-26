Aradan geçen yüzlerce yıla rağmen "Gel" çağrısına milyonlarca insan kulak veriyor. Aşk eri Hazreti Mevlana bu yıl yine kalplere taht kurmaya devam ediyor.

2023 yılı “Mevlana Yılı” ilan edildi. Bu kapsamda İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara Yerleşkesi'nde düzenlenen programda Hammamizade İsmail Dede’nin "İllâ Hû Mevlevi Mukâbelesi" sunuldu.

Semazen gösterisi de izleyenlerden büyük beğeni aldı.