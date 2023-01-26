Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 23:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
CSO'da Mevlana Yılı'na özel program düzenlendi
İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde '2023 Mevlana Yılı'na özel program düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Hammamizade İsmail Dede’nin Mevlevi Mukabelesi sunuldu.
Aradan geçen yüzlerce yıla rağmen "Gel" çağrısına milyonlarca insan kulak veriyor. Aşk eri Hazreti Mevlana bu yıl yine kalplere taht kurmaya devam ediyor.
2023 yılı “Mevlana Yılı” ilan edildi. Bu kapsamda İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel bir etkinlik gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara Yerleşkesi'nde düzenlenen programda Hammamizade İsmail Dede’nin "İllâ Hû Mevlevi Mukâbelesi" sunuldu.
Semazen gösterisi de izleyenlerden büyük beğeni aldı.
Etiketler: İletişim Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Mevlana
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