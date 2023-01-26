Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 20:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Regaib Kandili vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Regaib Kandili paylaşımı yaptı.
Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin görseline yer verdiği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
Ramazan’a yaklaştığımızın müjdecisi olan mübarek üç aylar ile bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib’in milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 26, 2023
Gecemiz mübarek olsun… pic.twitter.com/Q0mapyA0YQ
"Ramazan'a yaklaştığımızın müjdecisi olan mübarek üç aylar ile bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib'in milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun…"
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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