Perakende Ticaret Kanununda değişiklik yapan düzenleme Meclis'te kabul edildi. Düzenleme ile piyasada haksız rekabetin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bu kasamda, kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa maliyeti yansıtmak, herhangi bir kişiden mal almaya zorlamak ya da sözleşme dışı prim ve bedel talep etmek "haksız ticari uygulama" olarak düzenleniyor.

Ödeme süreleri yeniden belirleniyor

Yasayla ödeme süreleri işletmelerin büyüklüğüne göre yeniden belirleniyor. Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulacak tarım ve gıda ürünleri için küçük işletmelere en geç 30 günde ödeme yapılacak.

Zamanında yapılmayan ödemeler için idari para cezaları uygulanacak.

Düzenlemeyle toptancı hallerindeki kiralama hakkı 12 yıldan 18 yıla çıkarılacak.

Lisanslı depo işletmecilerine verilen lisansların geçerlilik süresi ise 2 yıldan 3 yıla yükseltilecek.

AVM'lere yeni düzenleme

Yasayla Alışveriş merkezlerinin ortak kullanım alanlarındaki elektrik, su, doğalgaz, güvenlik ve temizlik harcamaları ortak gider sayılacak.

Perakende işletmelerden bu giderler için katılım payı tahsil edilecek. Reklam, pazarlama ve danışmanlık harcamalarından ise bedel talep edilemeyecek.