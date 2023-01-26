İyi Parti'nin ev sahipliğindeki 6'lı masa toplantısı 9 saat sürdü. Toplantı sonrası ortak bildiri paylaşıldı.

Bildiride, Millet İttifakı’nın seçeceği Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğinin konuşulduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda 6 siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığı da belirtildi.

"Kur’an-ı Kerim’e yapılan çirkin saldırıları kınıyoruz"

Ortak bildiride, 30 Ocak’ta kamuoyuyla paylaşılacak "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" konusunda da anlaşma sağlandığı vurgulandı.

6'lı masanın gündeminde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar da vardı.

Yapılan açıklamada, "İsveç ve Hollanda'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin saldırıları bir nefret suçu olarak görüyor ve bunlara göz yuman hükümetleri de şiddetle kınıyoruz" denildi.

12'inci toplantı 13 Şubat'ta

6'lı masanın 12'nci toplantısı 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak.