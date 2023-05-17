Seçim ikinci tura kaldı; takvim yeniden işliyor

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Türkiye, 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek.

İlk turda en yüksek oyu olan iki aday, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha yarışacak.

İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar il seçim kurullarınca karara bağlanacak.

Seçimlere ilişkin kesin sonuçlar ise 19 Mayıs'ta ilan edilecek.

Yurt dışında oy kullanma işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, ilk oylar yine yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılacak.

Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak ve 5 gün içinde tamamlanacak.

İlk turda olduğu gibi adaylar ikişer kez TRT'de propaganda konuşması yapacak.

Propaganda dönemi 27 Mayıs'ta bitecek

Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminlerle vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması yasaklar arasında yer alıyor.

Seçimden bir gün önce 27 Mayıs saat 18.00'de propaganda dönemi sonlanacak.

28 Mayıs'ta sandıklar kurulduğunda bu kez zarflara tek pusula konulacak. İki adaylı yarışı kazanan isim, cumhurbaşkanı olacak.