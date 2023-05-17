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Gündem
AA-DHA 17.05.2023 00:27

"Orhan Gencebay hayatını kaybetti" iddiasına yalanlama

Sosyal medyada Orhan Gencebay'ın hayatını kaybettiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Orhan Gencebay iddialara, "Birileri demek ki böyle bir şaka yaptı. Ağır bir şaka. Tüm gönül dostlarıma, canlarıma, en candan sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Berhudar olsunlar, Orhan baba iyidir" sözleriyle yanıt verdi.

"Orhan Gencebay hayatını kaybetti" iddiasına yalanlama

Sanatçı Orhan Gencebay'ın vefat ettiğine dair sosyal medyada yalan haberler paylaşıldı.

Usta sanatçının oğlu Altan Gencebay,babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, paylaşılan haberlerin yalan olduğunu dile getirdi.

"Birileri ağır bir şaka yapmış"

Orhan Gencebay'ın öldüğü yönünde ortaya atılan iddialar üzerine Türk arabesk müziğinin sevilen ismi Orhan Gencebay'dan da açıklama geldi.

Gencebay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şükürler olsun, gayet iyiyiz. Henüz vademiz dolmamış, Rabbim bilir. Rabbimize teslim olan biriyiz. O ne derse o olur. Şükürler olsun. Gayet iyiyiz. Merak edenlere buradan en candan sevgi ve selamlarımı yolluyorum, berhudar olsunlar. Birileri demek ki böyle bir şaka yaptı. Ağır bir şaka. Ama biz bunlara yaşamımız boyunca 15-20 defa yaşandı, alıştık. Daha önce de yaşadık bunları, oluyor böyle şeyler. Şuan sağlığımız iyi. Tüm gönül dostlarıma, canlarıma, en candan sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Berhudar olsunlar, Orhan baba iyidir" şeklinde konuştu

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