Savunma Sanayii Başkanı Görgün TRT Haber'de

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

2024'ün başlarında deniz sistemlerimizin teslimatlarıyla başladık. KAAN ilk uçuşunu yaptı. Bir önceki seneyi güzel bir ihracatla kapattık. Deniz alanında geliştirdiğimiz ürünlerle gelişmeye devam ettik. TB3'ün testlerini yaptık. 700 saatin üzerinde uçuş yaptı. Yaklaşık 45 test uçuşu yaptı. TCG Anadolu'ya inip kalkabilecek bir SİHA. Birbirini takip eden güzel gelişmelerle devam ettiğimiz bir yıldı. Geliştirdiğimiz ürünleri envantere kazandırıyoruz. Kahraman ordumuz ürünleri kullanıyor.

Hava, deniz, kara tüm ürünleri geliştirerek devam ediyoruz. Bizim hem platformlarımız hem de platformlarda kullanılan teknolojilerin denendiği, başarılarla dolu bir yıl oldu.

İlk 9 ayda 4,3 milyar dolarlık ihracat

İhracat konusunda dost ülkelerle yaptığımız iş birlikleri, teslimatlar ve birçok sözleşme oldu. İlk 9 ayda 4,3 milyar dolara ulaştık. Bir önceki yıla oranla yüzde 12'lik bir artış sağladık. İleriye dönük yeni sözleşmeler imzalıyoruz. 7 7 milyar dolar üzerinde bir sözleşme imzaladık. 11-12 milyar dolar arasında yıl sonu sözleşme planlıyoruz.

"Tüm arkadaşlarımızda motivasyon var"

Tüm çalışan arkadaşlarımızda motivasyon var. Onların işe motive edilmesi her zaman işveren tarafından önemli üstesinden gelmesi gereken problemlerdendir. Bizim ülkemiz için bunları geliştiriyor olmak ayrı bir aidiyet gerektiriyor.