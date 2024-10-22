Savunma Sanayii Başkanı Görgün: 9 ayda 4,3 milyar dolar ihracata ulaştık

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

2024'ün başlarında deniz sistemlerimizin teslimatlarıyla başladık. KAAN ilk uçuşunu yaptı. Bir önceki seneyi güzel bir ihracatla kapattık. Deniz alanında geliştirdiğimiz ürünlerle gelişmeye devam ettik. TB3'ün testlerini yaptık. 700 saatin üzerinde uçuş yaptı. Yaklaşık 45 test uçuşu yaptı. TCG Anadolu'ya inip kalkabilecek bir SİHA. Birbirini takip eden güzel gelişmelerle devam ettiğimiz bir yıldı. Geliştirdiğimiz ürünleri envantere kazandırıyoruz. Kahraman ordumuz ürünleri kullanıyor.

Hava, deniz, kara tüm ürünleri geliştirerek devam ediyoruz. Bizim hem platformlarımız hem de platformlarda kullanılan teknolojilerin denendiği, başarılarla dolu bir yıl oldu.

İlk 9 ayda 4,3 milyar dolarlık ihracat

İhracat konusunda dost ülkelerle yaptığımız iş birlikleri, teslimatlar ve birçok sözleşme oldu. İlk 9 ayda 4,3 milyar dolara ulaştık. Bir önceki yıla oranla yüzde 12'lik bir artış sağladık. İleriye dönük yeni sözleşmeler imzalıyoruz. 7 milyar dolar üzerinde bir sözleşme imzaladık. 11-12 milyar dolar arasında yıl sonu sözleşme planlıyoruz.

"Tüm arkadaşlarımızda motivasyon var"

Tüm çalışan arkadaşlarımızda motivasyon var. Onların işe motive edilmesi her zaman işveren tarafından önemli üstesinden gelmesi gereken problemlerdendir. Bizim ülkemiz için bunları geliştiriyor olmak ayrı bir aidiyet gerektiriyor.

"Dünya genelinde ciddi bir farkındalık oluşturduk"

Uluslararası hale geldik. Takdirle takip edilen ürünlerimiz var. Sahada oyun değiştiren SİHA'larımız var. Dünya genelinde ciddi bir farkındalık oluşturduk. Türkiye'nin bu gelişimi dünyada takdirle karşılanıyor. Yüzde 20'den yüzde 80'e ulaşan yerliliği herkes görüyor.

"Yerli motorlar kullanılıyor"

Geliştirdiğimiz platformlarda yerleştirdiğimiz sistemler mevcut. Yerli motorlar kullanılıyor. KAAN için motor yapmamamız söz konusu değil, mutlaka yapıyoruz. SAHA EXPO'da tanıtılacak ürünlerden birisi insansız su aracına takılacak bir motor. Geliştirmemiz gereken motorlar üzerine de çalışıyoruz.

"Şirketlerimiz birbirlerine destek oluyorlar"

Şirketlerimizin savunma sanayiinde oluşturduğumuz piramit yapıdaki tüm kurumların hemen hemen herkesin çalışacağı bir alan var. Birbirlerini destekleyeceği, geliştirecekleri sistemleri entegre bir şekilde kullanmaları bizim öncü görevlerimizden. Denemeyi ve deneme sıklığını birlikte yaptığınız sürece başarıya gidiyorsunuz. Şirketlerimiz birbirlerine destek oluyorlar. Birlikte çalışmak sonuca hızlı gitmeyi ortaya çıkarıyor. Çok uyumlu bir şekilde tüm paydaşlar olarak birlikte çalışılıyor.

"Sektörde çalışanlarımız genç"

Türkiye'de savunma sanayiinde çalışan personelin yaş ortalaması 34. Bizden çok daha önce başlayan ülkelere baktığınız zaman bu ortalama 50'nin üzerinde. Türkiye sadece bu açıdan bile bakıldığında doğru tercih.

"Dünyanın en iyi kamerası yapıldı"

Şu anda dünyanın en iyi kamerası ASELSAN'ın ürettiği kamera oldu. Hem de maliyet olarak daha etkin. Kilogram başına dolar getirisi ciddi bir farkındalık. Çok fazla ülkenin yapamadığı, yüksek teknolojiyi geliştiriyor olmak, teknolojik ve ekonomik bağımsızlığı da getiriyor.