Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 15 kişilik bir infaz timi tarafından 2 Ekim 2018 tarihinde katledildi.

Suudi gazetecinin öldürülmesiyle ilgili 26 sanığın İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması sürerken mütalaasını açıklayan savcı, "dosyanın bu haliyle sürüncemede kaldığını ve kırmızı bülten kararlarının infaz edilemediğini" bildirdi.

Savcı, dosyanın Suudi Arabistan makamlarına devredilmesini istedi

Bu nedenle, Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu'nun ilgili maddelerince dosya hakkında durdurma kararı verilmesini ve yargılamanın Suudi Arabistan makamlarına devredilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de dosyanın devri konusunda Adalet Bakanlığı'na görüş sorulmasına karar verdi.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin 117 sayfalık iddianame hazırlanarak dava açılmış ancak 26 sanık hiçbir duruşmaya katılmamıştı.