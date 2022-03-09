Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri bir şahsı OSM kavşağında yakalamak istedi.

Şahıs kendisini yakalamak isteyen polislere silahla ateş açtı. İlk ateş sonucu polis memurları 32 yaşındaki Cemal Bozkurt ile 30 yaşındaki Abdullah Yasir B. yaralandı.

Yaralı polisler olayın yaşandığı bölgede bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasına kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralı polislerden Abdullah Yasir B., Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, Cemal Bozkurt ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralı polis Cemal Bozkurt kurtarılamayarak şehit düştü. Öte yandan kimliği belirlenen zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliği, olayı internet sitesinden yapılan açıklamayla duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"9 Mart 2022 tarihinde saat 15.30 sıralarında, İlimiz Haliliye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bir çalışma kapsamında; takibe alınan şüpheli bir şahsın, kendisini takip eden ekibimizi fark ederek ateş açması sonucu bir komiser yardımcımız ve bir polis memurumuz ağır yaralanmıştır. Yaralı polislerimize olayın meydana geldiği yere yakın bir hastanede ilk müdahaleleri gerçekleştirilmiş ve ardından ilimizdeki tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memurumuz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay yerinden kaçan şüpheli şahsın yakalanması için güvenlik güçlerimizce geniş çaplı çalışma başlatılmıştır. Şehit polis memurumuza Allah’tan (cc) rahmet; ailesine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı, yaralı komiser yardımcımıza da acil şifalar diliyoruz."