Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa’da terör operasyonu: 4 gözaltı
PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünce, yargı mensuplarının da içerisinde olduğu kamu görevlilerine eylem hazırlığında oldukları belirtilen 4 terörist, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yakalandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile iltisaklı 4 şüphelinin, aralarında yargı mensuplarının da bulunduğu Suruç bölgesinde görev yapan kamu görevlilerine eylem hazırlığında oldukları belirlendi.
4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ve çok sayıda fişek ile dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.
Etiketler: PKK/KCK PKK/YPG Şanlıurfa Terör Örgütü Terörle Mücadele
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