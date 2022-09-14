MİT'in Kuzey Irak'ta PKK'nın en önemli üslenme merkezlerinden birisi olan Mahmur Kampı'na düzenlediği operasyonda Şahan/Cihan kad adlı Hatip Güney ile Suriye uyruklu Tekoşin Kamışlı/Civan kod adlı Aya Ahmet Süleyman Türkiye'ye getirildi.

Hatip Güney'in PKK/KCK'nı kırsal kadrosuna katılmak amacıyla Eylül 2019'da Van'dan İran'a geçtiği ve İran'dan Irak'a geçerek savaşçı eğitimi aldığı öğrenildi.

Güney aldığı eğitimler sonrasında sözde Şehit Deniz Taburu'ndan tim komutanı olarak görev aldı.

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