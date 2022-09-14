Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
MİT'ten Mahmur Kampı'na operasyon
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı'na yönelik operasyonu sonucu PKK/KCK'lı teröristler Hatip Güney ve Aya Ahmet Süleyman Türkiye'ye getirildi.
MİT'in Kuzey Irak'ta PKK'nın en önemli üslenme merkezlerinden birisi olan Mahmur Kampı'na düzenlediği operasyonda Şahan/Cihan kad adlı Hatip Güney ile Suriye uyruklu Tekoşin Kamışlı/Civan kod adlı Aya Ahmet Süleyman Türkiye'ye getirildi.
Hatip Güney'in PKK/KCK'nı kırsal kadrosuna katılmak amacıyla Eylül 2019'da Van'dan İran'a geçtiği ve İran'dan Irak'a geçerek savaşçı eğitimi aldığı öğrenildi.
Güney aldığı eğitimler sonrasında sözde Şehit Deniz Taburu'ndan tim komutanı olarak görev aldı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: MİT PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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