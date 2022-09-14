Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tahıl sevkiyatı devam ediyor: Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, süren tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiği belirtildi.
Devam eden tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti.#MSB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 14, 2022
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