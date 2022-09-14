Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 07:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye-Belçika siyasi istişareleri Ankara'da yapılacak
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Belçika arasında gerçekleştirilecek siyasi istişarelerin bugün Ankara'da yapılacağını açıkladı.
Türkiye-Belçika siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Belçika Dışişleri, Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanlığı'ndaki muhatabı Büyükelçi Jeroen Cooreman başkanlıklarında bugün Ankara’da gerçekleştirilecek.
İstişarelerde, Belçika ile ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ve Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Etiketler: Belçika Dışişleri Bakanlığı
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