Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Açıklamada, Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden 8 toplam 50 askerin şehit olduğu belirtilmişti.

Azerbaycanlı askerler için ardı ardına başsağlığı mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile telefonda görüştü.

Ermenistan ile çatışmaların yeniden başlamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Oktay, "Biz Türkiye olarak sürekli yanınızdayız. Beraberiz, biriz. Her zaman dayanışma içerisindeyiz. Ben, Cumhurbaşkanımızın da bu vesileyle tekrar başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletmek isterim" dedi.

Asadov da Türkiye'nin sergilediği dayanışma ve verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'yı arayarak, Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonları sonucu şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Sosyal medya hesabından da bir taziye mesajı yayımlayan Şentop, "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda şehit düşen Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine Cenabıhak'tan rahmet diliyor, Azerbaycan'ın acısını yürekten paylaşıyoruz. Türkiye, 'tek millet, iki devlet' düsturu içinde haklı davasında Azerbaycan'ın yanındadır" sözlerini kullandı.

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda şehit düşen Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyor, Azerbaycan’ın acısını yürekten paylaşıyoruz.



Türkiye, 'tek millet, iki devlet' düsturu içinde haklı davasında Azerbaycan'ın yanındadır. ???????????????? — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 13, 2022

İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Altun, Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dilerim. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine Allah’tan rahmet, ailelerine ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dilerim.



Ruhları şad, mekanları cennet olsun. ???????????????? pic.twitter.com/hs8cqJ403u — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 13, 2022

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Soylu, "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, can Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Makamları ali olsun inşallah" ifadesini kullandı.

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"Birdir bizim hər halımız

Sevincimiz-məlalımız.

Bayraqlarda hilalımız

Azərbaycan-Türkiyə"



Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda Şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet; Can Azerbaycan halkına baş sağlığı diliyorum



Makamları âlî olsun inşallah. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 13, 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki hain saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve dost Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Can Azerbaycan'ın her zaman yanındayız" paylaşımında bulundu.

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki hain saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve dost Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum.



Can #Azerbaycan’ın her zaman yanındayız. ???????? ???????? pic.twitter.com/bO7O4QrmMZ — Derya Yanık (@deryayanikashb) September 13, 2022

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda hayatlarını kaybeden Azerbaycan ordusunun kahraman şehitlerine rahmet, yakınlarına sabır ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, "Türkiye her zaman can Azerbaycan'ın yanında olacaktır" ifadesini kullandı.

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda hayatlarını kaybeden Azerbaycan ordusunun kahraman şehitlerine rahmet, yakınlarına sabır ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum.



Türkiye her zaman Can Azerbaycan’ın yanında olacaktır. ???????????????? — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 13, 2022

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Azerbaycan ordusunun kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet diliyorum. Can Azerbaycanımızın acısı acımızdır. Türk milleti olarak haklı mücadelesinde her daim Azerbaycan’ın yanındayız" dedi.

Azerbaycan ordusunun kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet diliyorum.



Can Azerbaycanımızın acısı acımızdır. Türk milleti olarak haklı mücadelesinde her daim Azerbaycan’ın yanındayız.???????????????? — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) September 13, 2022

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş mesajında, "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan çatışmalarda şehadete kavuşan kahraman Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Haklı davalarında can Azerbaycan'ın yanındayız" ifadesini kullandı.