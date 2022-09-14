Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği "Pençe" serisi operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vuruyor.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda arama-tarama çalışmalarına devam eden Mehmetçik, terör örgütü tarafından silah ve mühimmat deposu olarak kullanılan iki mağarayı tespit etti.

Yüzlerce silah ve mühimmat ele geçirildi

Mağaralarda aralarında keskin nişancı tüfeği, uçak savar silahları ve makinalı tüfeklerin de bulunduğu toplam 359 silah ile bunlara ait yüzlerce mühimmat ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı söz konusu mağaranın görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, pazartesi günü Pençe Kilit Operasyonu’na ilişkin değerlendirmesinde komandoların, teröristlerin silah deposu olarak kullandığı iki mağarayı tespit ettiğini çok sayıda silah ve binlerce mühimmatın ele geçirildiğini açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı söz konusu mağaralara ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülere göre, birçok girişi olan mağarada oda olarak kullanılan çeşitli alanlar bulunuyor. Ayakta yürümenin mümkün olmadığı mağara tünellerle diğer alanlara bağlanıyor. Jeneratör dahi bulunan mağarada, Mağarada aralarında keskin nişancı tüfeği, uçak savar silahları ve makinalı tüfeklerin de bulunduğu 359 silah ile bunlara ait yüzlerce mühimmat ele geçirildi.

Bununla birlikte çok sayıda silah yedek parçası ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme de mağarada ele geçirilen malzemeler arasında bulundu.

Pençe-Kilit’te 150’nci gün

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflerine yönelik 18 Nisan gecesi başlatılan "Pençe-Kilit Operasyonu" planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, harekatın 150’nci günü geride bırakılırken terör örgütüne büyük darbe vuruldu.

Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen operasyonu kararlılıkla sürdüren Mehmetçik, operasyon kapsamında teröristler tarafından kullanılan 400'ün üzerinde mağara ve sığınağı ele geçirdi. Bölgedeki 2 bine yakın mayın ve el yapımı patlayıcıyı imha eden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 371 teröristi etkisiz hale getirdi.