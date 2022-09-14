Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu: 140 milyar lira yasa dışı gelir engellendi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Narkoterör operasyonlarında bu yıl, 79 milyon kök kenevir, 8,5 ton esrar ve 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu, operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Soylu, "Hem terör ve uyuşturucu hem de finansmanıyla topyekun mücadele. Eren Abluka Narkoterör operasyonlarında bu yıl, 79 milyon kök kenevir, 8,5 ton esrar (toz, kubar), 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildi. 140 milyar lira yasa dışı gelir engellendi. Kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadesini kullandı.
Hem terör ve uyuşturucu— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 14, 2022
Hem de finansmanıyla topyekûn mücadele❗
Eren Abluka NARKOTERÖR Operasyonlarında bu yıl;
79 MİLYON KÖK KENEVİR
8.5 TON ESRAR (toz/kubar)
3 MİLYON 600 BİN KÖK SKUNK
ELE GEÇİRİLDİ.
140 MİLYAR ₺ yasadışı gelir engellendi.
Kahraman Jandarma'mıza tebrikler???? pic.twitter.com/20qqwkWefL
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