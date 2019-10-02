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Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat02 Ekim 2019 Çarşamba 22:55 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 22:58
TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank, zırhlı araç ve lojistik malzeme takviyesi yapıldı.
[Fotoğraf: AA ]
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan tank, zırhlı araç ve lojistik malzeme yüklü yaklaşık 20 araçtan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.
Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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