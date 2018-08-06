Sanayide TÜBİTAK destekli doktora dönemi

Türkiye'nin 2023 hedefleri kapsamında, sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik Sanayi Doktora Programı Çağrısı açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter adresi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde ilan edilen "Sanayi Doktora Programı" çağrısının açıldığını söyledi.

Son başvuru tarihi 28 Eylül

Bakan Varank, sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının artık Üniversite-Sanayi işbirliği ile yetiştirileceğini söyleyerek, programın son başvuru tarihinin 28 Eylül olduğunu belirtti.

Sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağı artık Üniversite-Sanayi işbirliği ile yetiştirilecek.



100 günlük eylem planı çerçevesinde ilan ettiğimiz “Sanayi Doktora Programı” çağrımız açılmıştır.



Son Başvuru tarihi 28 Eylül... https://t.co/5T7A2weyd0 — Mustafa Varank (@varank) 5 Ağustos 2018

Sanayi Doktora Programı

Program kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilecek. Bu sayede hibe, destekler ve yatırım destekleriyle hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının, nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi sağlanacak. Bu amaç doğrultusunda firmaların ihtiyaçları merkeze alınacak, firmalar ile işbirliği içinde kritik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi sağlanacak.

Sanayi Doktora Programı çağrısına yurtiçinde doktora eğitimi veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları, 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları ve özel sektör kuruluşlarının işbirliği ile başvuru yapılabilecek. 5746 sayılı kanun kapsamındaki Ar-Ge/tasarım merkezleri ve teknoparklar bünyesindeki sermaye şirketleri ile özel sektör kuruluşları projeye dahil olabilecek.

Kaynak: TRT Haber