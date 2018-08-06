Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa maçında Galatasaray'ı penaltılarda yenen Akhisarspor'u Twitter'dan yayınladığı mesajla kutladı.

Süper Kupa maçında geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümünün 1-1 beraberlikle sona erdiği maçta Akhisarspor seri penaltı atışları sonucunda rakibini 5-4 geçerek kupanın sahibi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TFF Süper Kupa'yı kazanarak yeni sezona kupa ile başlayan Akhisarspor'u tebrik ediyorum." dedi.

TFF Süper Kupa'yı kazanarak yeni sezona kupa ile başlayan @Akhisarspor'u tebrik ediyorum.



2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun futbol camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 5 Ağustos 2018

2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun futbol camiası için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, yeni sezonda tüm kulüplere başarılar diledi.

Kaynak: TRT Haber