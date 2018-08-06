İzleyicileri TRT Çocuk'a sahip çıktı

Türkiye’nin en çok izlenen çocuk kanalı TRT Çocuk, sosyal medyadaki kimi hesapların ahlaksız iftira kampanyasının hedefi oldu. Bazı internet sitelerinin de destek olduğu bu çirkin kampanyada TRT Çocuk’un en çok sevilen çizgi filmlerinden Maysa ve Bulut karalanmaya çalışıldı.

Yörüklerin yaşamını konu edilen Maysa ve Bulut’u hedef alan bu çirkin kampanyaya TRT Çocuk yaptığı sert açıklamayla tepki gösterdi. TRT Çocuk iftiranın hedefi olan videonun orijinalini de paylaştı.

Sosyal medyadan iftiracılara tepki yağdı

Yapılan ahlaksızca haberlerle TRT Çocuk'u karalamaya çalışan "haber siteleri" ve sosyal medya iftiracılarına tepki yağdı. Sosyal medyadan ise birçok isim karalama kampanyasının hedefi olan TRT Çocuk'a sahip çıktı.

Sosyal medya kullanıcıları ahlaksızca yapılan haberlerle TRT Çocuk'un karalanmaya çalışılmasına tepki göstererek, çocuklar üzerinden sapıkça haberler yapılmasının sapık bir zihniyetin ürünü olduğunu söylediler.

Birçok kullanıcı da TRT Çocuk'un bilinçli bir şekilde hedef alındığını belirterek, kaliteli bir hizmet sunan TRT Çocuk'un yıpratılamayacağını belirtti.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, ahlaksızca yapılan haberlerle TRT Çocuk'un karalanmaya çalışılmasına tepki gösterdi.

Gökbakar, TRT Çocuk'un yayınlarını çok sevdiğini ve çocuklarına TRT Çocuk'u izlettirdiğini söyleyerek, çocuklar üzerinden sapıkça haberler yapılmasının "hasta sapık bir zihniyet"in ürünü olduğunu söyledi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Edibe Sözen, anne ve babaların karalama kampanyasına maruz kalan TRT Çocuk kanalına sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Değerlerimizi tek tek karalama kampanyaları vargücüyle devam ediyor. Anne ve babalar en azından "Rafadan Tayfa"hatırına, TRT Çocuk kanalına sahip çıkın! #TRTCocuk — Edibe Sözen (@edibesozen) 5 Ağustos 2018

Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk, TRT Çocuk'un reklam almadan çocukları kollayan yapımlar yaptığını belirterek, kanala yöneltilen eleştirileri sert bir dille eleştirdi.

TRT Çocuk’ta “Maysa ve Bulut” dizisini 3 yaşında oğlumla birlikte izliyoruz. Bütün bölümlerini defalarca izledik. Çizgisine, konu ettiği hikayelerine hayranız.

Talep edenden, yazandan, çizenden, emek verenlerden ve @trtcocuk ailesinden Allah razı olsun. Baş göz üstüneler. — Erem Şentürk (@EremSenturk) 5 Ağustos 2018

Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı Aydın Ünal, “TRT Çocuk ve çocuklar üzerinden aşağılık operasyona yeltenen kim varsa hukuk en ağır şekilde hesap sormalı.” dedi.

Mevlana ne güzel söylemiş: “Testinin içinde ne varsa, dışına da o sızar”. TRT Çocuk ve çocuklar üzerinden aşağılık operasyona yeltenen kim varsa hukuk en ağır şekilde hesap sormalı. — Aydın Ünal (@_aydinunal) 5 Ağustos 2018

TRT Çocuk'un açıklaması

TRT Çocuk'un iftiralara karşı yaptığı açıklama şöyle:

“Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Bugün bazı sosyal medya hesaplarından bilinçli bir şekilde servis edilen TRT Çocuk kanalına dönük iftira dolu yayınlar üzerine aşağıdaki açıklamanın gereği doğmuştur.

TRT Çocuk kanalımızda yayınlanan Maysa ve Bulut isimli çizgi filminde yer alan fırtına sahnesinde herkes telaşla koşturarak zararı azaltmak için çaba harcarken, bir oba sakini de eşeğini korumak için ahıra götürmeye çalışmaktadır.

Rüzgardan ötürü sallanan şalvarın göründüğü bu sahne; hastalıklı bir zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftirayla yorumlanmıştır.

Maalesef bazı haber siteleri de bu hastalıklı zihniyetin maksatlarına ortak olarak TRT Çocuk kanalına yönelik büyük bir iftiraya yayınlarında yer vermişlerdir.

Kendi sapık yaklaşımlarını; TRT Çocuk ve yörüklerin hayatının anlatıldığı ‘’Maysa ve Bulut’’ çizgi filmini de alet eden bu aşağılık iftirayı, bütün varlığımızla ve inancımızla reddediyoruz.

TRT Çocuk kanalına bu türden iftiralarla dil uzatmaya tevessül edenleri milletimiz huzurunda bir kez daha lanetlediğimizi tekrarlamak istiyoruz

Gerekli tüm yasal süreçlerin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Ahlaksız iftiralara maruz kalan videonun aslı paylaşıldı

Bu açıklamayla yetinmeyen TRT Çocuk kanal yönetimi, ahlaksız iftiraya yanıt vermek için o sahnenin orijinal görüntüsünü de yayınladı.

Kaynak: TRT Haber