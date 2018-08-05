TRT Çocuk’tan çirkin iftiraya sert yanıt

Türkiye’nin en çok izlenen çocuk kanalı TRT Çocuk, sosyal medyadaki kimi hesapların ahlaksız iftira kampanyasının hedefi oldu. Bazı internet sitelerinin de destek olduğu bu çirkin kampanyada TRT Çocuk’un en çok sevilen çizgi filmlerinden Maysa ve Bulut karalanmaya çalışıldı.

Yörüklerin yaşamını konu edilen Maysa ve Bulut’u hedef alan bu çirkin kampanyaya TRT Çocuk yaptığı sert açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada iftiraya karşı yasal sürecin başlatıldığı da belirtildi.

İşte o açıklama:



“Kamuoyuna saygıyla duyurulur,



Bugün bazı sosyal medya hesaplarından bilinçli bir şekilde servis edilen TRT Çocuk kanalına dönük iftira dolu yayınlar üzerine aşağıdaki açıklamanın gereği doğmuştur.



TRT Çocuk kanalımızda yayınlanan Maysa ve Bulut isimli çizgi filminde yer alan fırtına sahnesinde herkes telaşla koşturarak zararı azaltmak için çaba harcarken, bir oba sakini de eşeğini korumak için ahıra götürmeye çalışmaktadır.



Rüzgardan ötürü sallanan şalvarın göründüğü bu sahne; hastalıklı bir zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftirayla yorumlanmıştır.



Maalesef bazı haber siteleri de bu hastalıklı zihniyetin maksatlarına ortak olarak TRT Çocuk kanalına yönelik büyük bir iftiraya yayınlarında yer vermişlerdir.



Kendi sapık yaklaşımlarını; TRT Çocuk ve yörüklerin hayatının anlatıldığı ‘’Maysa ve Bulut’’ çizgi filmini de alet eden bu aşağılık iftirayı, bütün varlığımızla ve inancımızla reddediyoruz.



TRT Çocuk kanalına bu türden iftiralarla dil uzatmaya tevessül edenleri milletimiz huzurunda bir kez daha lanetlediğimizi tekrarlamak istiyoruz



Gerekli tüm yasal süreçlerin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Bu açıklamayla yetinmeyen TRT Çocuk kanal yönetimi, ahlaksız iftiraya yanıt vermek için o sahnenin orijinal görüntüsünü de yayınladı. İşte ahlaksız iftirayı çürüten o orijinal görüntüler:

Kaynak: TRT Haber