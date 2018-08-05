Muharrem İnce’den kurultay açıklaması

Muharrem İnce, "CHP, yaşanan gelişmelerden sonra kurultay için bir gün bile beklememelidir çünkü, kurultayın toplanması kararı artık delegelerin sayısının yeterli olup olmadığı aşamasını çoktan geçmiştir." dedi.
Kaynak: AA
CHP'de kurultay krizi sürüyor. Muharrem İnce partide yaşanan gelişmelerden sonra kurultay için bir gün bile beklenilmemesi gerektiğini söyledi.
Muharrem İnce, "CHP, yaşanan gelişmelerden sonra kurultay için bir gün bile beklememelidir çünkü, kurultayın toplanması kararı artık delegelerin sayısının yeterli olup olmadığı aşamasını çoktan geçmiştir." dedi.
Kaynak: AA