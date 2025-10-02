Samsunspor Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı

UEFA Konferans Ligi ilk maçında Samsunspor, deplasmanda Polonya temsilcisi Legia Varşova’yı 1-0 mağlup etti.
4’üncü dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Musaba’nın ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
5’inci dakikada Colak’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut yandan dışarı çıktı.
10’uncu dakikada orta sahada Moundilmadji’nin pasıyla topla buluşan Musaba, yaklaşık 45 metre meşin yuvarlağı sürdürten sonra ceza sahası sol çaprazından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
48’inci dakikada ani gelişen Legia Varşova atağında Wojciech Urbanski’nin yay üzerinden kaleye çektiği şut direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu Samsunspor defansı uzaklaştırdı.
51’inci dakikada Musaba’nın ceza sahasına yerden yaptığı ortada Moundilmadji’nin ayağının ucuyla dokunduğu top kaleci Tobiazs’dan sekti. Dönen topa Mouandilmadji kafayı vurdu, kaleye doğru giden meşin yuvarlağı savunmada Jedrzejczyk son anda kornere gönderdi.
68’inci dakikada Weisshaupt’un ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Rajovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşmayı Samsunspor 1-0’lık skorla kazandı.