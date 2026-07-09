Samed Ağırbaş: Türkiye'yi, Sıfır Atık'ın global merkezi haline getirmek istiyoruz

Ağırbaş, vakfın çalışmaları, Sıfır Atık Hareketi ve İsviçre'nin Cenevre kentindeki temaslarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Cenevre'de Sıfır Atık Vakfı olarak Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Ağırbaş, WEF'in Sıfır Atık Forumu'nda kendileriyle beraber olduğunu ve ortak projelerle programlara imza attıklarını belirtti.

Ağırbaş, WEF ile işbirliklerini farklı bir seviyeye taşıdıklarını ve buradaki toplantılarda konuşma yaptığını söyleyerek, "Bu bağlamda Sıfır Atık Vakfı, Sıfır Atık Forumu ve WEF olarak yeni projelere imza atacağız. Türkiye'yi, başta İstanbul'u Sıfır Atık'ın global merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu bağlamda iyi bir yol haritamız var. Bu yol haritasının bir takipçisi olarak dünyada farklı uluslararası kurumlarla bir araya geliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunda Türk vatandaşları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiklerine değinen Ağırbaş, bu toplantıda Sıfır Atık hareketi, çevre ve iklim konuları ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) konularında değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

"Sıfır Atık Hareketi dünyanın 193 ülkesinde, Türkiye'nin 81 ilinde"

Ağırbaş, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin liderliğinde 2017'de başlayan Sıfır Atık Hareketi bugün dünyanın 193 ülkesinde, Türkiye'nin 81 ilinde. Biz de burada partnerlerimizle görüşüyoruz. Sıfır Atık'ın ekonomisini ve finans kısmını özellikle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın liderliğinde önemli atılımlar gerçekleştirildiğini hatırlatan Ağırbaş, o dönemde enerji alanında da Albayrak'ın liderliğinde çeşitli atılımların gerçekleştirildiğini ve bu işlerin sosyal boyutunu da ele alarak çeşitli çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

Ağırbaş, "İnşallah önümüzdeki yıl Sıfır Atık Forumu'nu yine Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin liderliğinde daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz. Bu yıl 500'den fazla partnerle beraber organize etmiştik. Önümüzdeki yıl hem partner sayısını arttırarak hem de katılımcı profilini daha da çeşitlendirerek yeni bir formatta vatandaşlarımızla beraber olacağız." şeklinde konuştu.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un liderliğinde Türkiye'nin COP31'e hazırlandığına işaret eden Ağırbaş, COP31'de de dünyanın gerçek gündemlerinin konuşulduğu bir toplantı inşa edeceklerini dile getirdi.

Ağırbaş, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye'ye çizdiği vizyonla ve onun liderliğinde Türkiye çevre alanında da dünyadaki sayılı ülkelerden birisi haline geldi. Bir vakıf olarak bizim organize ettiğimiz toplantıya dünyanın 183 ülkesi katıldı. Dünyada 193 ülke var ve 183 ülke Sıfır Atık Forumu'na katıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da kapanışına katıldığı Sıfır Atık Forumu'nda 5 binden fazla katılımcı, 120'den fazla bakan vardı. Bunlar Türkiye'nin başarısı. İnşallah milletimizle ve vatandaşlarımızla beraber çalışarak el ele, omuz omuza daha müreffeh, yaşanılabilir bir dünyayı inşa edeceğiz."

Her yerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "küresel adalet" çağrısını yenilediklerinin altını çizen Ağırbaş, bu çağrıyla beraber daha müreffeh bir dünyada yaşayacaklarına inandığını vurguladı.

"İstisnasız gittiğimiz bütün toplantılarda Sıfır Atık Vakfı en popüler vakıf oluyor"

Ağırbaş, "Sıfır Atık Vakfı olarak biz dünyada 500'den fazla partnerle beraber çalışıyoruz. İstisnasız gittiğimiz bütün toplantılarda Sıfır Atık Vakfı en popüler vakıf oluyor ve herkes bizimle görüşmek, işbirliği yapmak istiyor. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin liderliğinde başlayan Sıfır Atık Hareketi bugün dünyanın 193 ülkesinde ve BM Genel Kurulu tarihi bir karar aldı. O kararda 30 Mart Sıfır Atık Günü olarak ilan edildi ve yine BM çatısı altında Sıfır Atık Danışma Kurulu kuruldu. Bunlar çok büyük başarılar." dedi.

Açlık, gıda israfı ve enerjiyle alakalı küresel kampanyalar başlatacaklarını da belirten Ağırbaş, WEF, Dünya Bankası ve birçok uluslararası organizasyonla beraber dünyanın geleceğini şekillendirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.