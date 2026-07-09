Dünyanın takip ettiği tarihi NATO Zirvesi: İşte zirveden akılda kalan anlar

Ankara'daki tarihi NATO zirvesi sona erdi. 2 günlük yoğun diplomasi trafiğinin ardından geriye, tarihe not düşülen görüntüler kaldı.

Zirvenin en çarpıcı görüntüsü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın uçağından inişinde yaşandı. Erdoğan-Trump dostluğu kameralara böyle yansıdı.

Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptığı 'bayrak jestide dikkatlerden kaçmadı. Diğer liderlerden farklı olarak Trump'ın makam aracında ABD'nin yanı sıra Türk Bayrağı da vardı.

Liderler akşam yemeğinde ağırlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte liderleri eşleriyle birlikte akşam yemeğinde ağırladı.

Konukların mehter marşı eşliğinde yürüdüğü turkuaz halının bir yanında tarihteki 16 Türk devletinin bayrakları, diğer yanında Mehteran Birliği yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, el işaretiyle Mehteran Birliği'ni beğendiğini gösterdi.

Aile fotoğrafı verilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayrak hassasiyeti nedeniyle yere sadece isimler yazıldı. Zirvenin anısına liderlere özel kalem hediye edildi.

Uzun boyuyla Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın aile fotoğrafında en ön sırada yer alması liderler arasında espri konusu oldu.

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin, Rama'nın beyaz spor ayakkabılarını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a göstermesi de ilginç anlardan biri olarak kaydedildi.

Macron koşu geleneğini bozmadı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da sabah koşusu geleneğini bozmadı. Yanında birkaç koruması ile Ankara caddelerinde koştu.

Macron'un 'ayna efektli' havacı gözlükleri de zirvenin ilginç görüntüleri arasında yer aldı. Göz rahatsızlığı yaşayan Fransa Cumhurbaşkanı, gözlüklerini hiç çıkarmadı.

Toplantı sırasında Macron'la ayaküstü sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'ya selam yolladı.

Türk lezzetleri zirveye damga vurdu

Zirvenin en çok konuşulanı ise geleneksel Türk lezzetleri oldu. Konuklar, farklı yörelerin eşsiz yemek ve tatlılarını deneyimleme fırsatı buldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi basın merkezinin sevimli iki ziyaretçisi de vardı. 'Lokum' isimli Ankara kedisi ve yavrusu, yabancı basın mensuplarının ilgi odağı oldu.