Çeşitli suçlardan aranan 4 bin 412 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 24 TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiftçi, konuşmasında şu bilgileri verdi:

"Önemli bir zirveydi. Diplomatik açısından da güvenlik tedbirleri açısından da önemli zirveydi. 41 ülkeden devlet ve hükümet başkanları katıldı.

56 bin polis ve jandarma görev aldı. Aylar öncesinden planlamalar başladı. Ankara'yı merkeze alıp çevre illeri birinci kuşak ilan ettik. Siber ve terörle mücadele ekiplerimiz 1 ay öncede çalışmalara başladı. Son 72 saatte tedbirle zirve yaptı.

Ankara'da kamudaki görevliler idari izinli kabul edildi. Trafiği seyreltelim istedik. Çok şükür bir sorun olmadan kazasız belasız atlattık. Ankaralılara teşekkür ediyorum. Hayatın olağan akışı sekteye uğradığı da oldu."