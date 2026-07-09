Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatında rekor

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan haziran ayı ihracat verileriyle sektörün 2026 yılı ilk yarı performansı netleşti.

Sektör, yılın ilk 6 ayında 17,1 milyar dolarlık ihracatla bugüne kadarki en yüksek ilk yarı ihracatına ulaştı.

2024 yılının ilk 6 ayında 15,78 milyar dolar, 2025 yılının aynı döneminde ise 15,75 milyar dolar ihracat gerçekleştiren kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, bu yılın ilk yarısında güçlü bir toparlanma grafiği ortaya koydu.

Sektör ihracatı, 2025 yılının ilk yarısına göre yüzde 8,6, 2024 yılının aynı dönemine göre ise yüzde 8,4 artış gösterdi.

Yılın ilk aylarında daha sınırlı bir seyir izleyen sektör ihracatı, nisan ayı itibarıyla toparlanma sürecine girdi. Nisan ayında 3,10 milyar dolar, haziran ayında ise 3,29 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, yılın ikinci çeyreğinde ihracat performansını belirgin şekilde yukarı taşıdı.

Haziran ayındaki ihracat performansı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,9, 2024 yılının haziran ayına göre ise yüzde 48,5 artışa işaret etti. Böylece sektör, yılın ikinci yarısına daha güçlü bir ihracat zeminiyle girdi.

Türkiye’nin ilk 6 ay toplam ihracatı 136 milyar dolar olarak gerçekleşirken kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 17,1 milyar dolarlık ihracatıyla toplam ihracattan yüzde 12,6 pay aldı. Sektör, bu performansıyla Türkiye ihracatının ana taşıyıcı sektörlerinden biri olma konumunu sürdürürken en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumunu da korudu.

"Kimya sektörü Türkiye ihracatındaki stratejik ağırlığını koruyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, kimya sektörünün Türkiye ihracatındaki stratejik ağırlığını koruduğunu belirtti.

Aracı, şunları kaydetti:

"Kimya sektörümüz, 2026 yılının ilk yarısında 17,1 milyar dolarlık ihracata ulaşarak bugüne kadarki en yüksek ilk 6 ay ihracat performansını ortaya koydu. Özellikle nisan ayı itibarıyla başlayan toparlanmanın nisan ve haziran aylarında yüksek ihracat rakamlarıyla desteklenmesi, sektörümüz açısından önemli bir gösterge. Haziran ayında ulaştığımız 3,29 milyar dolarlık ihracat, yılın ikinci yarısına daha güçlü bir moralle başlamamızı sağladı. Göreve geldiğimiz nisan ayından bu yana kimya sektörünün alt gruplarını ilgilendiren 7 komite toplantısı gerçekleştirdik."

Kimya sektörünün üretim gücü, pazar çeşitliliği ve sanayinin farklı alanlarına sağladığı girdiyle Türkiye ekonomisi açısından stratejik bir rol üstlendiğini ifade eden Aracı, ihracatçıların rekabet gücünü artıracak başlıklara odaklandıklarını belirtti.

Aracı, İKMİB’in sektöre yönelik teknik kapasiteyi güçlendirme hedefiyle hayata geçirilen Kimya Teknoloji Merkezi'ne ilişkin çalışmaların da gündemlerinde önemli bir yer tuttuğunu aktararak, merkezin mevcut yapısını kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini anlattı.

Vefa İbrahim Aracı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göreve geldiğimizde Kimya Teknoloji Merkezi’nin mevcut fizibilitesi, kullanım kapasitesi ve sürdürülebilirlik yapısı açısından yeniden ele alınması gereken bir tabloyla karşılaştık. Bu nedenle merkezi, sektörümüze gerçek anlamda fayda sağlayacak, görünürlüğü artmış ve finansal sürdürülebilirliği güçlendirilmiş bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte bakanlıklarımız, kamu kurumlarımız ve üniversitelerimizle istişare halinde ilerliyoruz."

"İlk yarıdaki rekor tablo, yılın kalanı için bize güçlü bir motivasyon sağlıyor"

Aracı, küresel ticarette belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde kimya sektörünün rekor ilk yarı performansı sergilediğine dikkati çekerek, yılın ikinci yarısında mevcut ivmeyi korumak için ihracatçı firmalarla yakın temas içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bugün ulaştıkları rakamlar, sektörün üretim gücünü, ihracat refleksini ve küresel pazarlardaki konumunu bir kez daha ortaya koyduğunu aktaran Aracı, gelecek dönemde hedeflerinin, bu ivmeyi kalıcı hale getirmek, ihracatçıların önündeki engelleri azaltmak, ihracata dönük yabancı yatırımların Türkiye'ye kazandırılmasına yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürmek ve kimya sektörünün Türkiye ihracatındaki stratejik payını daha da güçlendirmek olacağını belirtti.

Aracı, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ve ihracatçılarımızın finansmana erişimini destekleyen yeni adımların da sektörümüz için önemli bir moral oluşturacağına inanıyoruz. İlk yarıdaki rekor tablo, yılın kalanı için bize güçlü bir motivasyon sağlıyor." ifadelerini kullandı.