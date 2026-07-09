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Ekonomi
AA 09.07.2026 10:42

İŞKUR ilk 6 ayda 723 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un bu yılın ilk 6 ayında 723 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettiğini belirtti.

İŞKUR ilk 6 ayda 723 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık etti

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından, Ocak-Haziran 2026 İŞKUR verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

İstihdam ve üretim arttıkça, yatırım ortamı ve ekonomi güçlendikçe Türkiye'nin güçlenmeye devam edeceğini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ocak-Haziran ayları arasında 723 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 400 bine yakın iş yeri ziyareti ve 1,6 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 1,2 milyondan fazla açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Kurumsal hizmetlerimizin vatandaşlarımız tarafından erişilebilirliğini artırmaya yönelik adımlarımızı sürdüreceğiz."

Işıkhan'ın paylaşımında, söz konusu dönemde işe yerleştirmenin 723 bin 408, bireysel görüşmenin 1 milyon 665 bin 848, aktif işgücü programından yararlananların 44 bin 651, açık iş sayısının 1 milyon 209 bin 372, bireysel danışan sayısının 1 milyon 320 bin 857, iş yeri ziyaretinin 390 bin 607, iş kulübünden yararlanan sayısının 41 bin 958, eğitim kurumu ziyaretinin ise 8 bin 451 olduğu bilgisi yer aldı.

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İŞKUR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan
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