Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 10:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız hız kesmiyor.
Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız da sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/Lw91arfp75— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 29, 2021
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların düzenlediği operasyonda Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
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