Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız hız kesmiyor.

Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız da sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/Lw91arfp75 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 29, 2021

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların düzenlediği operasyonda Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.