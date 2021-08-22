Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 11:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristleri silahlarıyla beraber hendeklere gömmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin bölgedeki ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristleri silahlarıyla beraber hendeklere gömmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 22, 2021
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/9zr2qUdEH5
Son Haberler
- 11:28
- 11:17
- 11:25
- 10:58
- 10:46
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'ya gidiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz