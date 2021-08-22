Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 09:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
357 kişi daha İslamabad üzerinden İstanbul’a ulaştı
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından ülkede bulunan Türkler yurda getirilmeye devam ediliyor. 357 kişi daha, Türk Hava Yolları uçağı ile İstanbul'a geldi
Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor.
16'sı bebek 357 kişi daha, Kabil'den THY uçağı ile İslamabad üzerinden İstanbul’a ulaştı.
Afganistan’dan tahliyeler sürüyor. 357 kişi daha THY uçağı ile İslamabad üzerinden İstanbul’a ulaştı.https://t.co/fTrW3OVL7A pic.twitter.com/OprX5Pq8Gt— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 22, 2021
Etiketler: Afganistan İstanbul Taliban THY
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