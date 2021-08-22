Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 10:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Kiev'de
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Kırım Platformu’nun Kuruluş Zirvesi’ne katılmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti.
Bakan Çavuşoğlu’nu havalimanında Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Sanayiler Bakanı Oleg Uruskiy karşıladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Kiev'de düzenlenecek Uluslararası Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi’ne katılacak.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna
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