Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Yoğun programının ardından akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü`nden çıkan Erdoğan, Kısıklı`daki konutuna geçerken güzergahında bulunan Çengelköy`deki bir restoranın önünde makam aracını durdurdu.

Burada çay içen Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet edip çocuklara oyuncak dağıttı.

"Restoranında çay içeceğim diye söz vermişti"

Cumhurbaşkanı’nın ziyarette bulunduğu restoran sahibi İbrahim Deniz, “Daha önce geleceğini beklemiyordum. Beş, altı aydır her buradan geçtiğinde ona bir şeyler ikram ediyordum. O da zaten bana pandemi döneminde söz vermişti. Bir gün geleceğim restoranda bir çay içeceğim diye. Sonra beni gördü, tanıdı. Sana dedi ‘çay sözü vermiştim değil mi’ dedi, evet başkanım dedim. O zaman bir çay içelim dedi" dedi.